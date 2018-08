Eesti valgustootjate edulugu Hollywoodis jõudis ka välismeediasse

Kallaste jaoks sai kõik alguse 12 aastat tagasi, kui nad pakkusid tehnilisi lahendusi Kadri Kõusaare filmile "Magnus". Võtete jaoks telliti kohale 2K kaameraprototüüp ning sealt tekkis vendadel huvi tulevikuvõimaluste vastu, vahendas ZDNet.

Mõned aastad hiljem ühendasid vennad kahe SI2K kaamera pead salvestajaga ning said tulemuseks kerge 3D kaamera. "2010. aastal oli meil mobiilne 3D kaamera süsteem, mis kaalus ainult seitse kilogrammi. Tollal kaalusid sarnased kaamerad 35 kilogrammi ja rohkemgi," kommenteeris Kaur Kallas.

Vendade loodud firma Digital Sputniku esimene suurem läbimurre oli Werner Herzogi 3D filmis "Cave of Forgotten Dreams". Umbes samal perioodil avastasid mehed LED valgustite kasutamata potentsiaali filmivalgustamises.

"Me tundsime, et turg on valmis asendama HMI ja tungsten lambid LED-ide vastu pigem varem kui hiljem ja tehnoloogia muutus järjest kättesaadavamaks. 2010. aastal oli meie fookuses täiustada LED alternatiive, et asendada võttepaikades HMI lambid," selgitas Kallas.

Vendade loodud tehnoloogia muutis eriti lihtsaks see, et valgusteid sai lihtsalt kontrollida nutitelefonidest või tahvelarvutitest.

Eesti firmal ei olnud lihtne jalga Hollywoodi ukse vahele saada. Pärast õigete müügiinimeste palkamist hakkas aga sõna filmiekspertide seas levima. "Kui meile kinnitati, et oleme põhivalgustajad filmides nagu "Star Wars: Rogue One" ("Rogue One: Tähesõdade lugu") ja "Independence Day: Resurgence" ("Iseseisvuspäev: Uus rünnak"), mõistsime, et meil on hea võimalus mängida LED valgustite revolutsioonis võtmerolli," tunnistas Kallas.

Kallase sõnul on filmimaailma konservatiivsus olnud tõke, mida ületada ning suurim väljakutse pakkuda suurtele filmiproduktsioonidele sajaprotsendilist LED valgustite lahendust. Digital Sputniku suurim konkurent sellel alal on Arri. "Kui seni on olnud konkurents suurim riistvara arendamisel, siis meie oleme põhjalikult arendanud kasutajakogemust, pakkudes visuaalset kasutajaliidest, mis aitab meie süsteemi kontrollida," kirjeldas Kallas.

Digital Sputnik loob juba uut tehnoloogiat, mis saab loodetavasti uueks filmivõtete standardiks tulevikus. Uus süsteem võimaldab võtteplatsil olevat valgustust lihtsamalt muuta, ilma et selleks oleks vaja kontrollpulti või spetsiaalset inimest.

Kõik Digital Sputniku tooted arendatakse ja luuakse Eestis, kus ettevõtte jaoks töötab 24 inimest. "Me kasvame kiiresti ja investeerime kogu kasumi, et kasvu veelgi kiirendada," tõdes Kallas.