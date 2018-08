Räppar Tiiu: ma olen Tiiu, ma teen ainult Tiiu asju, nii et saage üle

Tiiu Kaarlõp ehk räppar Tiiu avaldas et tavaelus on ta märksa tagasihoidlikum kui artistina, kuid naisräpparina läbilöömine nõuabki julgust ja tahtejõudu.

Tiiu rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et sai jala Eesti räpimaastiku ukse vahele viis aastat tagasi. "Alguses oli üsna palju sellist, et issand jumal, kuidas naine üldse võib midagi sellist teha, kuidas sa üldse julged ja mis asi see on. Naiste poolt oli, et jess, jumala äge, badass, aga oli ka suhteliselt palju sellist, et sa oled ju naine, mida sa mõtled endast," rääkis Tiiu naisräppari väljakutsetest.

Muusikul läks mitu aastat aega mõistmiseks, et kõigile ei saagi meeldida. "Mida rohkem sa meeldid inimestele, seda rohkem sa oled edetabelite tipus, aga ma ei taha mitte kunagi selle nimel teha lugu või ennast muuta ja olla, et ma saaksin meeldida. Ma olen Tiiu, mul läks täiega kaua aega selle peale, et ma olen Tiiu, ma teen ainult Tiiu asju, nii et saage üle," ütles Tiiu.

Tiiu tunnistas aga, et artistielu tagaplaanile jättes on ta pigem tagasihoidlik ja kõike kontrollida püüdev inimene. "Päris Tiiu on veidi tagasihoidlik, aga kui räppar Tiiu tuleb välja, hakkavad uksed paukuma ja möll pihta," tõdes ta.

Tiiu ei muretse ka selle pärast, et paljud peavad tema artististiili liiga väljakutsuvaks. "Naised, lehvitage oma sinke. Kui teil on midagi lehvitada, jumala eest, tehke seda. Ärge võtke üldse südamesse, kui keegi ütleb, et nii ei kõlba või nii ei tohi teha. Elage oma elu ja singid lehvima," kutsus ta kõiki üles oma keha rohkem näitama.

Pärast Eesti Laulul osalemist on ka Tiiu pidanud siiski singi välgutamise ja roppude laulusõnade arvelt tagasi tõmbama. "Tänu Eesti Laulule on mul nüüd selline värk, et ma meeldin hästi väikestele tüdrukutele ka, mis on nii armas," selgitas ta, miks. "Üks asi on selle juures see, et ma ei saa vist väga ropendada enam," arutles ta.

Tuleviku osas oli Tiiu pigem salapärane ning ei tahtnud avaldada, mis tema fänne ees on ootamas. "Oodake septembris ägedaid asju. Ma natuke kirjutan lugusid ja teen videoid, live'ide kohta ma ei julge veel öelda mitte midagi, aga midagi ägedat on tulemas," lubas ta.