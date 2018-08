Juba homme algab Urissaares kantrifestival. Festivali soojenduseks viidi "Ringvaate" stuudiosse uhke rodeo pull, et saatejuht Jüri Muttika saaks teada, kui osav pulli otsas ratsutaja ta on.

Klipid on valminud Eesti Keele Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös. Produtsent on Piret Eero, režissöör Ermo Säks.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel