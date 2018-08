Pärnus algab Weekend Festival Baltic

Baltikumi suurim festival Weekend Festival Baltic paigutab Pärnu randa neli lava, kus kolme päeva jooksul astub üles üle 70 artisti.

Publiku ette astuvad 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Andres Puusepp @ Andres Aljaste, Andy C, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Cover x byte, Brennan Heart, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Erkki Sarapuu, Frank Walker, Galantis, Getter Jaani, Gorgon City, Hardwell, Headhunterz, Inna, Kermo Hert, Kert Klaus, KSHMR, Kygo, Lemaitre, Lemon Fight, Madison Mars, Malaa, Marek Talivere, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Pur Mudd, Post Malone, Proteus, Rammar DJ, Relanex, R3hab, Sander Valge & Siim Taba, Sigma, Syn Cole, Slushii, Stacey James, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, The Prodigy, Tujamo, Tungevaag & Raaban, Wateva, Zhu ja paljud teised.

Weekend Festival Baltic toimub 16.-18. augustini Pärnu rannas.

Pärnus toimuva muusikafestivali turvalisusesse panustab mitusada politseinikku. Üritus toob linna mitukümmend tuhat külalist ja nagu ka eelmistel aastatel, näeb Pärnus sel ajal rohkem korrakaitsjaid, kes aitavad festivali turvaliselt mööda saata nii pidulistel kui ka linnaelanikel. Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri rääkis, et kohalikele korrakaitsjatele tulevad festivali ajaks appi politseinikud, kadetid ja abipolitseinikud üle Eesti, aga ka kolleegid Lätist, Leedust ja Soomest.

Weekend festival baltic 2018 ajakava