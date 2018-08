Tour d'ÖÖ läheb üheteistkümnesse linna

Tour d'ÖÖ ühe korraldaja Tõnis Savi sõnul on eesmärk algusest peale olnud terve Eesti ratta- ja liikluskultuuri edendamine: "Inimesed on tihti unustanud oma ratta ning sellega sõitmisega kaasneva rõõmu. Mõnikord on vaja väikest tõuget, et uuesti see sõidurõõm üles leida. Ringreisiga viime Tallinna kui Eesti mõistes suurlinna kogemuse igapäevasest rattakastutusest teistesse Eesti linnadesse, kus oluliste punktide vahel on sageli väiksemad vahemaad, mistõttu on need paigad rattaliikluseks kui loodud. Näitame, et kui Tallinnas on võimalik, siis on see võimalik kõikjal Eestis."



Tour d'ÖÖ ühissõite on Eesti eri paigus nüüdseks korraldanud juba kaheksa aastat. "Selle ajaga on linnades rattaga liikujate hulk märgatavalt tõusnud ja tuuride tuuri eesmärk ongi näidata, et meid, rattureid on veelgi rohkem. Mitmest linnast on näited inimestest, kes tuuri tarvis keldrist/garaažist rattad välja ajasid ja üle mitme aasta sadulasse istusid ning end üheskoos sõites nautisid. Usume, et nii mõnigi ka väljapool üritust oma igapäevasõitudeks ratta valis. Kuna sõidud toimuvad üle Eesti, siis on võimalik jalgratastel Eestile tiir peale teha ja sel moel teisigi Eesti juubeliaasta sündmusi nautida," lisas Savi.



Tour d'ÖÖ rattatuuri ajakava:

17.08 Haapsalu

18.08 Kärdla

19.08 Kuressaare

20.08 Pärnu

21.08 Viljandi

22.08 Valga

23.08 Võru

24.08 Tartu

25.08 Narva ja Elva

26.08 Tallinn



2011. aastal Tallinnast alguse saanud ja viimastel aastatel hooga ka teisi linnu kaasanud Tour d'ÖÖ ratturite öösõidud propageerivad rattakasutust kui igapäevast, kiiret ja mugavat liikumisviisi. Rattakasutuse kasvu läbi saame inimsõbralikuma ja puhtama linnakeskkonna, tervemad ja aktiivsemad inimesed ning tolerantsema ja sõbralikuma suhtumise kõikidesse liiklejatesse linnaruumis. Näitame, et meie linnad on rattaga sõidetavad ja et meil on rattureid kõigis kohtades, et ratas on meeldiv ja kasulik liikumisvahend.



Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal tähistatakse taasiseseisvumispäeva suure suvenädalaga, mis toob Eesti inimesed ja nende sõbrad kokku suurtele ühisüritustele 17.-26. augustini.