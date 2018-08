EV100 üheslaulmisel löövad kaasa enam kui 35 Eesti kihelkonda ja linna

Selleks et Eesti suvisele peonädalale õige hoog sisse anda, kutsub Eesti Rahvusringhääling kõiki üles jäädvustama oma peohetki ning jagama pilte teemasildi #MinuPidu all.

"EV100 igas külas" koordinaator Merle Jantson tunneb heameelt, et Eesti külad on juubelipidustustes aktiivselt kaasa loonud ja tunnevad suurt huvi ka EV100 üheslaulmise vastu. "Külaplatsidel ja kogukonnamajades, isegi suuremates linnades nagu Tartu ja Rakvere, luuakse aktiivselt laulupesasid, kuhu saavad ühiselt laulma tulla kõik huvilised," selgitas Jantson.

"Üheslaulmine on meil veres, ammutame kooslaulmisest vaimujõudu ja hingepidet. Just seepärast toimub 19. augustil Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul üheslaulmine üleilmsena, et kaasa saaks laulda maailma mistahes paigas," ütles riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu.

