Pastor Peep-Ain Saar: olen mitmele paarile öelnud, et nad ei peaks abielluma

Pastor Peep-Ain Saar laulatab igal aastal kümneid paare. Aastatepikkuse kogemuse põhjal ütles Saar, et enamik abiellujaid on otsuse põhjalikult läbi mõelnud ja teevad seda usust ja armastusest. Paraku tuleb ette ka neid, kellele pastor ise on pidanud ütlema, et abiellumiseks pole veel sobiv aeg.

"Ma olen ikka paar korda öelnud ka, et kuule, ma arvan, et ei peaks abielluma. Pastorina sa saad seda öelda, sul on võimalus seda öelda. Keegi ei pea seda kuidagi võtma, neil on endal võimalus seda võtta või jätta. Ma olen vähemalt kaks korda öelnud, et ma arvan, et te peaksite selle pulmaasja edasi lükkama või mõtlema, kas te olete õiged inimesed seda tegema praegu," tõdes Saar "Vikerhommikus".

Pastor tõdes, et viimastel aastatel on abiellujate arv püsinud stabiilne, aga pulmapeod muutunud omanäolisemaks. "Need, mis paistavad sotsiaalmeedias rohkem silma ja praegu on 1980ndate lõpupõlvkond, kes hakkab abielluma, keda ongi palju. Selles mõttes, et kindlasti pulmad on nähtavamal kohal kui kunagi varem, aga see võib-olla tuleb läbi sotsiaalmeedia," ütles Saar.

Saare sõnul on parimad pulmapeod need, mis pruutpaari ennast kõnetavad. "Kindlasti üha rohkem julgevad inimesed teha pulmasid, mis on nendenäolised ja see võib väga erinevaid asju tähendada. See tähendab abiellumist kiirkaatri peal Haapsalu lahes või päikesetõusu ja väga intiimset laulatust rabas mändide vahel, see tähendab mõisapulma või küünipulma ehk hipsterlikku lähenemist. Kõige ägedamad pulmad on ikka need, mis on pruutpaari nägu, mis ei ole tehtud kellelegi teisele," tõdes Saar.

Ta lisas, et pulmad ongi tänapäeval seinast seina ja see ongi tore. Kihvtid peod võivad olla nii kellegi taluõues kui ka rabas, aga ka vahvad üllatuspeod. "Ükskord oli kinosaalis esilinastus film noorpaarist, see oli üllatuspulm. Kui film sai läbi, algas pihta abielutseremoonia," meenutas Saar.

Saar ütles, et mida vähem kohustuslikus korras sugulasi ja mida rohkem sõpru, seda omanäolisemad on ka pulmad. Saar tunnistas, et vaatab iseenda pulmapilte praegu, 15 aastat hiljem ja ei tunne kolmandikku peole kutsututest. "Vaatad ise samamoodi 15 aastat tagasi ja mõtled, et nüüd teeks teisiti," tunnistas mees.