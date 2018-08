Eesti muusikud avaldasid venekeelse poploo

Loo muusikavideo filmisid Ott-Erik Eendra ja Rauno Vahtre, monteeris Ott-Erik Eendra.

Andrei Zevakin avaldas video ka sellest, kuidas lugu valmis. "Vene popmuusikas on see, mis loo ära teeb, vokaal," kirjeldas ta pala kirjutades.

Selleks, et laulul oleks õige meeleolu, laulsid Savitski ja Zevakin oma osad sisse banaan suus. "Kui te kuulate vene muusikat, siis neil on tihti hästi omapärane tämber, nad laulavad, nagu neil on täiesti suva kõigest ja mitte midagi aru ei saa, isegi kui sa vene keelt räägid," põhjendas ta banaani.

Zevakinil on Youtube'i kanal, kus on üle 110 000 jälgija. Noormehe kõige populaarsem video, milleks on laulja James Blunti loo "You're Beautiful" laulusõnade video, on kogunud 111 miljonit vaatamist. Zevakini autosõidu-karaoke-versioonil Ed Sheerani loost "Shape Of You" on aga rohkem kui miljon vaatamist.