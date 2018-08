Kaskadöör Tom Cruise'i trikkidest: Juhan Ulfsak ja Tambet Tuisk saaksid nendega ka hakkama

Tarmo rääkis ETV saates "Ringvaade", et Cruise'i isetehtud trikid on pigem turundus filmile ning näitleja sooritus on nii mõneski kohas kohmakas.

"Ma olen üsna kindel, et tegelikult on selle taga ikkagi produktsioonitöö. Marketingiks nimetatakse seda. Ta ilmselgelt tahab hirmsasti kõiki asju ise teha ja kuidas üks actionfilm suudab ennast müüa, et teistest parem olla. Ta peab mingit kella lööma ja algusest saadik on nad otsustanud seda kella lüüa," põhjendas Tarmo.

Uues filmis hüppab Cruise välja lennukist, sõidab helikopteriga ja põrutab mootorrattaga autole otsa. Ühe triki jooksul murdis näitleja lausa jala, nii et filmivõtted peatati kuueks nädalaks. "Kui sa midagi sellist lähed tegema, peab olema valmis selleks, et võib haiget saada," tõdes Tarmo.

Tarmo tunnistas, et trikis, mis Cruise'ile jalaluumurruga lõppes, polnud tegelikult midagi keerulist. Cruise oli kinnitatud trosside otsa ja pidi hüppama aknast välja katusele. "Keerukaks teebki selle see ajastus. Ta ripub kahe nööri otsas, ühest teda tõmmatakse ja teist antakse järgi. Tõenäoliselt proovide käigus läks nii, et tal pidurdati hoog liiga ruttu maha, ta ei jõudnud selle servani piisavalt suure hooga ja siis ise andis hoogu juurde ja andis puid alla," selgitas Tarmo, miks trikk luumurruga võis lõppeda.

Tarmo sõnul olid Cruise'i soorituses ühed nõrgemad mootorrattatrikid ning eriti kurvastav on see, et neid tehti ilma kiivrita. "Minu jaoks on see idiootsus, et nad sõidavad ilma kiivriteta. Hollywoodis eelmisel aastal üks naiskaskadöör leidis oma otsa, sest ta oli ilma kiivrita," rääkis Tarmo.

Vaadates seda, kuidas Cruise mööda nööri helikopterisse ronis, arvas Tarmo, et sellega saaksid hakkama ka Eesti näitlejad. "Ma arvan, et Juhan Ulfsak või Tambet Tuisk saaksid sellega täiesti rahulikult hakkama," lausus Tarmo, kelle hinnangul on filmikunst hämamise kunst.

Cruise'i uut filmi soovitab ta aga kõigil vaatama minna. "Ärme seda siis filmikunstiks pea, aga see on puhas meelelahutus, kõrgel tasemel ja hästi tehtud. Muidugi tuleb vaatama minna," ütles ta.