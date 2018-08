Londoni papagoi kostitas appi saabunud tuletõrjujaid roppustega

Omanik kartis, et hüatsint-siniaara Jessie istub katusel mingi vigastuse tõttu, ning pärast edutuid katseid lind enda juurde meelitada kutsus ta kohale tuletõrjujad, vahendasid Yorkshire Evening Post ja Scotsman ning Londoni tuletõrje.

Väidetavalt oskas papagoi öelda sõnu mitmes keeles - inglise, kreeka ja türgi keeles - ning redeliga naabermaja katusele roninud tuletõrjujal soovitas omanik linnu poole pöörduda lausega "Ma armastan sind" ("I love you.").

Katusele jõudnud tuletõrjuja nii ka tegi, mille peale korrutas lind lauset "Ma armastan sind ka." Seejärel aga võttis "vestlus" inimkeelseid sõnu ütlema õpetatud papagoiga ootamatu pöörde - selle asemel, et end päästeametniku kätte usaldada, hakkas papagoi hoopis roppusi kasutama ("F*** off!").

Papagoid ei õnnestunud maha rahustada ka kreeka- ja türgikeelse "veenmisega" ning lõpuks lendas lind hoopis järgmise maja katusele.

Kuna lendamise põhjal selgus, et papagoi pole kuidagi vigastatud, otsustasid ka päästeametnikud lõpuks, et selle juhtumi puhul enam nende abi ei vajata.

Hiljem jagas Londoni tuletõrje sotsiaalmeedias ka videot, kus on näha, et Jessie on lõpuks koju tagasi jõudnud.

Jessie the parrot in now home safe & sound with her owner and she had this to say to the firefighters who came to help her in #Edmonton https://t.co/Th2nlVCq7I pic.twitter.com/3ABkzH2nHY