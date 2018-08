Tõsiselt haige Aretha Franklin on kodusel ravil

Esmaspäeval avaldas Aretha Franklinile lähedal seisev inimene, et soulistaar on väga haige. Allikas palus anonüümsust, sest tal keelati Franklini seisundist avalikult rääkida, vahendas Huffington Post.

Franklin tühistas arsti soovitusel aasta alguses kõik oma kontserdid. Seni pole avaldatud, mis haiguse käes legendaarne laulja kannatab.

Kui algselt levis meedias info, et Franklin on ravil Detroidi haiglas, siis CNN-i andmetel ravitakse naist tema kodus, kus teda ümbritsevad sõbrad ja pereliikmed.

Franklin pidi algsete plaanide kohaselt tähistama oma 76. sünnipäeva märtsis kontsertidega Newarkis, New Jerseys ja New Orleansis. Möödunud aastal teatas Franklin plaanist minna pensionile, öeldes, et esineb veel mõnel valitud kontserdil. Franklinit nähti laval möödunud aasta novembris Elton Johni korraldatud AIDS-i vastu võitlemise organisatsiooni üritusel. Franklin esitas seal lood "I Say a Little Prayer" ja "Freeway."

Ansambli Four Tops liige Abdul "Duke" Fakir ütles, et rääkis Frankliniga umbes nädala eest telefonis. Mehe sõnul meenutati vanu aegu, kuid terviseprobleemidest hoolimata rääkis Franklin ka tulevikuplaanidest. "Ta rääkis suurejoonelisest üritusest, mis New Yorgis toimub, kus esinevad kõik tema head sõbrad. Ma olin väga rõõmus, ta loodab, unistab ja soovib," rääkis Fakir.

Paljud muusikud on Franklinile sotsiaalmeedias paranemisel jõudu soovinud. Beyoncé pühendas Franklinile oma Detroidis toimunud kontserdi. "Me armastame ja täname sind," ütles ta 40 000 inimesest koosnenud publikule.

Missy Elliott ütles, et palvetab Franklini eest ning elavaid legende tuleb tänada nende eluajal, sest nad on pakkunud meile ajatut muusikat.

My prayers are with Aretha Franklin & her family during this difficult time ???????? LOOK BELOW @ what I tweeted at the top of the year we MUST CELEBRATE the Living Legends while they are here to see it. So many have given us decades of Timeless music...❤️ https://t.co/VVacLxcMSI