Kaamera taga: kuidas sünnib ERRi programm teles, raadios ja veebis

Räppar Metsakutsu ehk Rainer Olbri on sel suvel käinud eriti aktiivselt muusikaüritustel ning usub, et rohked festivalid kajastuvad ka tema uues muusikas.

Sageli juhtub nii, et pärast festivali vajavad ajakirjanikud 24 tundi lihtsalt väljamagamiseks, et siirduda tagasi oma järgmiste tööde juurde. Näiteks teleoperaatoreid ootab ees jalgpalli, Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta taasiseseisvumise aastapäeva suvise peonädala kajastamine.

Arvamusfestivalist on enamasti pildid mõtlevatest inimestest ja arvamuse avaldajatest. Kuid esimest korda toob ERR teieni fotod sellest, kuidas töötavad ajakirjanikud, produtsent ja kogu tehniline meeskond selle jaoks, et vahendada teile, hea ERRi lugeja-vaataja, üht välisündmust teles, raadios ja veebis.

Kas te teate, kuidas sünnib telesaade? ERRi tele-, raadio- ja veebiajakirjanike jaoks on see nii tavaline, et sageli unustame seda näidata. Parandame nüüd selle vea ja näitame, kuidas ERRi laval toimunu Arvamusfestivalil jõudis ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Raadio4 ja ERR.ee eetrisse.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel