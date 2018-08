Metsakutsu filmis uue muusikavideo ihuüksi: see oli naljakas projekt

"Kui endal uut muusikat stuudiouste taga toimuma hakkab, saab sealt väga palju mõtteainet uue loomingu tegemiseks," rääkis Metsakutsu, keda on sel nädalavahetusel ootamas ees järjekorras viies muusikafestivali külastus, vahendas Raadio 2 hommikuprogramm.

Üks meeldejäävamaid elamusi oli muusiku jaoks Helsingi Flow Festival, kus esines superstaar Kendrick Lamar. "See sai küll 110 protsendiliselt kogetud seal ja see oli tõesti väga-väga sümpaatne ja ülilahe show," kiitis räppar.

Metsakutsu enda viimane suurem muusikaline saavutus oli muusikavideo hiljutisele singlile "Naera mu maski". Räppar tunnistas, et filmis kogu video täiesti üksi. "See oli naljakas projekt. Võtsin kaamera kaasa ja läksin autoga Lahemaa rahvuspargi erinevatele teedele kruiisima, filmisin kõik statiivi pealt üles, pärast monteerisin ja panin Youtube'i. Täitsa ühe mehe projekt," kirjeldas ta.

Lisaks muusikale tegeleb Metsakutsu aktiivselt spordiga ja peab üleval online ajakirja Hooligan Hamlet.

"Mul on mingid asjad, mis mind elus on aidanud, on see, et ma õppisin ülikoolis reklaami ja imagoloogiat. Lõpetasin ilusasti ära paar aastat tagasi ja see on mind aidanud küsimustes, kuidas mingeid asju käima tõmmata. Loomulikult tundub see väljastpoolt lihtsam, kui seda reaalselt teha on. Sa teed mingi asja ära, lükkad oma sõpradele Facebooki ja loodad, et nüüd lähebki käima. Reaalsuses on ta muidugi natuke keerulisem," kirjeldas Metsakutsu oma veebiajakirja üleval pidamist.

Tema sõnul on kõige keerulisem hoida asju aktuaalsena. "Sa tuledki pauguga välja, pool aastat on ülilahe, aasta pärast keegi ei mäletagi ja kahe aasta möödudes küsitakse üldse, mis asi see on," kirjeldas ta raskusi. Hoolimata nendest on Hooligan Hamlet pidevalt uuenev keskkond, kust saab lugeda põnevaid muusikauudiseid Eestist ja välismaalt.

Kõige selle kõrvalt tegeleb Metsakutsu aktiivselt jooksmisega ning kavatseb sügisel osaleda Tallinnas toimuval poolmaratonil. "Ma päris maratoni ei julge veel minna tegema, aga poolmaratoni, eks näis, mis sellest saab," ütles Metsakutsu.