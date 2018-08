Galerii: Jätkuvad telekanali ETV+ komöödiasarja "Lasnagorsk" võtted

"Lasnagorsk" on koguperekomöödia, mille keskmes on tavaline vene pere: kolm põlvkonda, kes elavad koos Tallinna suurimas linnaosas – Lasnamäel.

Aleksei Grigorjevitš kolis Eestisse 1970ndatel, et töötada Dvigateli tehases. Ta sai korteri Lasnamäel, abiellus, tulid lapsed ja seejärel lapselapsed. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist jäi Aleksei Grigorjevitš siia, sest tal ei olnud kuhugi tagasi minna. Kogu elu oli juba Eestis – siin on kodu, pere, sõbrad. Noorem poeg Valeri töötab Soomes ehitajana. Vanem tütar abiellus eestlasega – Mihkliga, ja neil on kaks last: tudeng Anna ja teismeline poeg Toomas.

Peategelased satuvad erinevatesse situatsioonidesse, käivad Narvas sõprade juures ja puhkavad Narva-Jõesuus, muretsevad lähedaste ja oma tervise pärast, unistavad oma majast. Kas Darjal ja Mihklil õnnestub vaatamata kõikidele takistustele kolida oma majja?

"Lasnagorsk" jõuab eetrisse ETV+ kanalil 4. novembril. Kokku tuleb esimesel hooajal eetrisse kümme 24-minutilist osa.

Sarja režissöör on Irina Vassiljeva, stsenarist Juri Russin.

Peaosades Vladimir Barsegjan (Aleksei Grigorjevits Zahharov), Darja Tamm (Macha Polikarpova), Mihkel Tamm (Toomas Tross), Anja Tamm (Anastassia Koleda), Toomas Tamm (Artjom Firsov). Kõrvalosades on Larissa (Julia Kalenda), Artur (Sergei Rõmar), Galja (Evelina Sakuro), Ravil (Kalju Orru), Valera (Marat Aljautdinov), Lera (Marina Lyzhina), German (Nikita Sozkov).