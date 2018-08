Alatalo on juhatanud mitmeid lauluüritusi Eestis, esines noore muusikuna Soome TV2 ja Eesti Televisiooni ühises saates "Õhtutäht".

Eesti Televisiooni ja Soome YLE TV-2 ühissaade "Õhtutäht - Iltatähti": saatejuhid Reet Linna ja Mikko Alatalo. 1979 Autor: Anton Mutt/ERR

Ühislaulmine toimub Soome suursaatkonna hoovis laupäeval, 18. augustil alates kella 18.30-st. Üritus on ka saja-aastastele naaberriikidele pühendatud ühislauluraamatu "100 laulu" esitlus. Laulmine jätkub järgmisel päeval Tallinna lauluväljakul, kus toimub juubeliaasta raames sada minutit kestev suur üheslaulmine.

Ühislauluraamatu "100 laulu" on koostanud reisiajakirja The Baltic Guide endine peatoimetaja Mikko Savikko. Ta on olnud huvitatud igasugusest muusikast juba aastaid. Savikko on kirjutanud ka Eesti toidukultuurist.

Soomel ja Eestil on lisaks ühisele hümnile nii palju ühiseid laule, et need kõik pole mahtunud saja valitud hulka. Mõned laulud on peaaegu sõna-sõnalt sarnased, mõnedel on ühine ainult sama viis.

Enne ühislaulmist korraldatakse saatkonna hoovis suur ühispiknik, kuhu osalejad toovad kaasa oma meelepärased söögid ja joogid. Ühislaulupiknik "Syödään#yhdessä!" oli eelmise aasta augustis üks Soome 100 üritustest Eestis. Üritus osutus nii populaarseks, et seda sooviti korrata.