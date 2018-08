Valguskunstnikud panevad Keila-Joa pargi üheks õhtuks särama

RMK ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eestvedamisel kerkib Keila-Joa pargi nõlvadele 18 eripalgelist valgusinstallatsiooni, mis rõhutavad Keila-Joa looduslikku eripära ja toovad esile muidu külastajale varju jäävaid põnevaid nurki. Oma tööd on välja pannud teiste seas Prantsuse duo Atsara, Poola kunstnik Joachim Sługocki ning Einike Leppik ja Oliver Kulpsoo Eestist.



Produtsent Indrek Lehe sõnul on sarnaseid ühepäevaseid valgusfestivale tehtud üle maailma, kuid Eestis on "Valge ÖÖ" esmakordne. Nuit Blanche ehk valge öö formaat on kõige levinum Prantsusmaal, kuid inspiratsiooni selleks on saadud just põhjamaadest. "Pimedad ööd tekitavad soovi kogeda midagi õdusat ka linnaruumis ja sellest tulenevalt on valguspeod armastatud ka siin kandis," selgitas Leht. Valguspeo teeb eriliseks ka see, et see on ainukordne: "Valge ÖÖ formaat on sellisel kujul ainult üheks ööks ja muudab Keila-Joa parki tundmatuseni," lisas Leht.



Valguspidu on osa kolm aastat väldanud projektist "Lights On!", mille raames antakse uus hingamine lisaks Keila-Joale veel seitsmele vaatamisväärsusele nii Eestis kui ka Soomes. "Valge ÖÖ on kindlasti selle projekti peasündmus, kuhu võib tulla kogu perega. Lisaks tähistatakse üritusega ka esmakordselt toimuvat Eesti looduse päeva," sõnas RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo.



Sündmuse kunstilisse meeskonda kuuluvad produtsent Indrek Leht, lavastaja Andri Luup ja skulptor Tiiu Kirsipuu. Etüüde esitavad tantsugrupp Zuga ja Vanalinna Hariduskolleegiumi vilistlased. Muusikalistest kollektiividest astuvad üles Vaiko Eplik ja Puuluup. Õhtu jooksul on võimalik osaleda töötubades ja õhtu lõpetab tuleskulptuuri süütamisega. Piknikuala täidavad erinevad toitlustajad, kuid võib ka oma piknikukorviga tulla.



Üritus on kõigile tasuta ja toimub kell 19.00 - 23.00. Projekti "Lights On!" toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-Läänemere Interreg 2014-2020 programmist.