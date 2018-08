Galerii: Teen Choice Awards auhinnajagamisel võidutses "Riverdale"

Igal aastal saavad USA noored vanuses 13-19 aastat valida oma lemmikud tele-, filmi- ja muusikamaailmas. 1999. aastal alguse saanud Teen Choice Awards gala pidas tänavu 20. sünnipäeva, vahendas BBC.

Tänavust auhinnagalat juhtisid Nick Cannon ja Lele Pons. Esinejatena astusid üles Meghan Trainor, Lauv, Foster the People, Bebe Rexha, Evve McKinney ja Khalid.

Filmiauhinnad:

Parim seiklusfilm - "Avengers: Infinity War"

Parim meesnäitleja seiklusfilmis - Robert Downey Jr filmis "Avengers: Infinity War"

Parim naisnäitleja seiklusfilmis - Scarlett Johansson filmis "Avengers: Infinity War"

Parim ulmefilm - "Black Panther"

Parim meesnäitleja ulmefilmis - Chris Hemsworth filmis "Thor: Ragnarok"

Parim naisnäitleja ulmefilmis - Letitia Wright filmis "Black Panther"

Parim ffantaasiafilm - "Coco"

Parim meesnäitleja fantaasiafilmis - Anthony Gonzalez filmis "Coco"

Parim naisnäitleja fantaasiafilmis - Carrie Fisher filmis "Star Wars: The Last Jedi"

Parim draamafilm - "The Greatest Showman"

Parim meesnäitleja draamafilmis - Zac Efron filmis "The Greatest Showman"

Parim naisnäitleja draamafilmis - Zendaya filmis "The Greatest Showman"

Parim komöödiafilm - "Love, Simon"

Parim meesnäitleja komöödiafilmis - Dwayne Johnson filmis "Jumanji: Welcome to the Jungle"

Parim naisnäitleja komöödiafilmis - Anna Kendrick filmis "Pitch Perfect 3"

Parim kurikael filmis - Michael B. Jordan filmis "Black Panther"

Parim läbimurdestaar filmis - Nick Robinson filmis "Love, Simon"

Teleauhinnad:

Parim draamasari - "Riverdale"

Parim meesnäitleja draamasarjas - Cole Sprouse sarjas "Riverdale"

Parim naisnäitleja draamasarjas - Lili Reinhart sarjas "Riverdale"

Parim ulmeseriaal - "Shadowhunters: The Mortal Instruments"

Parim meesnäitleja ulmeseriaalis - Matthew Daddario sarjas "Shadowhunters: The Mortal Instruments"

Parim naisnäitleja ulmeseriaalis - Millie Bobby Brown sarjas "Stranger Things"

Parim komöödiaseriaal - "The Big Bang Theory"

Parim näitleja komöödiaseriaalis - Jaime Camil seriaalis "Jane the Virgin"

Parim naisnäitleja komöödiaseriaalis - Gina Rodriguez seriaalis "Jane the Virgin"

Parim tõsieluseriaal - "Keeping Up With the Kardashians"

Parim läbimurdestaar seriaalis - Vanessa Morgan seriaalis "Riverdale"

