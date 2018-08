Kinokeraanile jõuab Disney esimene avameelne geikarakter

Disney ajaloo esimest geid hakkab seiklusfilmis kehastama Briti koomik Jack Whitehall. Tema kõrval astuvad üles Emily Blunt ja Dwayne Johnson ehk The Rock, teatas NME.

Filmi tegevus kujutab 19. sajandit, kui LGBTQ õigusi peaaegu ei eksisteerinud. Whitehall kehastub filmis meheks, kelle rollis mängib olulist osa, et ta ei ole naistest huvitatud. Seni pole teada, mida Whitehalli roll täpsemalt kujutab, kuid on arutletud, et ta võib mängida Blunti tegelaskuju venda.

Film on inspireeritud Disneylandi samanimelisest karussellist, kus seiklushimulised külastajad saavad paadiga läbi džungli sõita.

Möödunud aastal astus Disney suure sammu, kui tõi "Kaunitari ja Koletise" filmis kinolinale tegelaskuju, kelle puhul võis aimata, et ta on gei. Kurikaela Gastoni parem käsi LeFou, keda kehastas Josh Gad, esitas filmis laulu, kus ülistas oma isandat. Filmi režissöör Bill Condon tõdes, et tegelaskuju Le Fou on oma seksuaalsuses ebakindel ja film kajastab seda "põgusa gei-hetkega".

Malaisia kaalus üürikese muusikapala pärast filmi kinodest eemaldada, Venemaal sai film aga vanusepiirangu.