"Star Treki" uusversioonide neljas film jäi ilma kahest peaosalisest

Casey Affleck, keda süüdistati pärast filmi "Manchester By the Sea" parima meesosatäitja nominatsiooni saamist 2016. aastal ahistamises, rääkis talle esitatud süüdistustest nüüd esimest korda ka The Guardianile antud intervjuus, tunnistades, et käitus filmi "I'm Still Here" võtteplatsil ebaprofessionaalselt.