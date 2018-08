Loomaaed tähistab üleilmset elevantide päeva

Tallinna loomaaias tähistatakse pühapäeval üleilmset elevantide päeva, kus arutatakse, miks need maailma suurimatest maismaaimetajad on looduses sattunud täbarasse seisu ning mida saab igaüks teha, et nad välja ei sureks.

Juttu tuleb maailma suurimate maismaaimetajate hämmastavast intelligentsusest, fantastilisest mälust, pereelust ja suhetest, aga ka sellest, miks nad on looduses sattunud täbarasse seisu ning mida saab igaüks teha, et elevandid ei kaoks ühel päeval maamunalt nagu kadusid mammutid, teatas loomaaia pressiesindaja reedel BNS-ile.

Aafrika savannielevandid kuuluvad maailma suurimate maismaaimetajate hulka. Need londiliste seltsi ja elevantlaste sugukonna esindajad on looduses enim ohustatud inimese poolt, kes on laiendanud omi valdusi, rikkunud ökoloogilise tasakaalu ja killustanud elevantide elupaigad. Samas on jätkuvalt suurimaks probleemiks ka elevandiluu jahtijad, kes võhkade kättesaamiseks neid tapavad.

Rahvusvahelist elevandipäeva tähistatakse aastast 2012, et rääkida Aasia ja Aafrika elevandi olukorrast ja probleemidest ning katsuda leida lahendusi.

Igal täistunnil on huvilistel võimalus elevanditornis kuulata lugusid elevantidest ning jälgida erinevaid loomade elukeskkonda rikastavaid tegevusi. Kõiki tegevusi kommenteerivad loomaaia töötajad.