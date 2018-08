Rekord: Drake'i muusikat on striiminguteenustest kuulatud üle 50 miljardi korra

Drake'ist on saanud esimene artist, kelle muusikat on kõigi striiminguteenuste peale kokku kuulatud üle 50 miljardi korra, teatas Drake'i plaadifirma kolmapäeval.

Räppar on hakkama saanud ka teise rekordiga, sest tema lugu "In My Feelings" on neljandat nädalat Billboard Hot 100 edetabeli esikohal ning tema viimane album "Scorpion" troonib Billboard 200 tipus viiendat nädalat järjest, vahendas Billboard.

Uudis tuleb vahetult pärast seda, kui Billboard teatas, et "Scorpionist" sai esimene album, mida kuulati nädalaga striiminguteenustest üle miljardi korra. Drake ületas ka Spotify ja Apple Music'u päevased striiminguteenuste kuulamisrekordid.

Laulja on jõudmas lähemale ka Taylor Swifti Billboard Artist 100 edetabeli suurima arvu esikohtade rekordile, kuivõrd too on viiendat nädalat järjest edetabeli tipus.