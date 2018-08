"Kodumaa" kaheksas hooaeg jääb sarja viimaseks

Kuigi telesarja "Kodumaa" peaosatäitja Claire Danes märkis juba kevadel antud intervjuus, et kaheksas hooaeg jääb sarja viimaseks, on see nüüd ametlikult ka kindel.

Uudiseid kinnitas Ameerika televisioonikriitikute assotsiatsioonile uuesti Showtime'i president David Nevins, öeldes, et see oli tegevprodutsendi Alex Gansa ja Claire Danes'i otsus. Nevinsi küsimusele, kas nad on kindlad, vastasid Gansa ja Danes, et nad tahavad, et kaheksas hooaeg oleks kindlasti sarja viimane, vahendas väljaanne Den of Geek.

See pole just üllatus, sest Claire Danes kinnitas 2018. aasta kevadel intervjuus Howard Sternile pikalt levinud kuulujutte, et kaheksas hooaeg jääb "Kodumaa" viimaseks.

"Jah, see on viimane," ütles Danes, kui Stern küsis, kas järgmisel aastal jõuavad end oma riigi nimel ohverdanud ja bipolaarse häirega tegelaskuju Carrie Mathisoni katsumused ning kannatused tõesti lõpule.

"Kodumaa" kaks viimast hooaega tulid välja jaanuaris ja veebruaris. kaheksas hooaeg tuleb eeldatavasti välja 2019. aasta alguses.