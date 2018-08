Idris Elba krüptiline säuts andis Bondi rolli kuulujuttudele hoogu juurde

Idris Elba andis krüptilise Twitteri postitusega hoogu juurde kuulujuttudele, et just tema on järgmine James Bond.

Teleseriaalist "Luther" tuntud näitleja jagas pühapäeval endast ületöödeldud fotot koos pildiallkirjaga "My name's Elba, Idris Elba" ("Minu nimi on Elba, Idris Elba"), mis on muidugi kohandatud versioon James Bondi kuulsast lööklausest, vahendas NME.

Kui Elba tõepoolest Bondi rolli võetakse, saab temast esimene mustanahaline Bond.

Kuulujutud, et järgmiseks James Bondiks saab just Idris Elba, on viimastel päevadel eriti suure hoo üles võtnud. Produtsent Barbara Broccoli olevat väljaandele The Daily Star öelnud, et on aeg, et James Bondi rolli võtab üle mustanahaline näitleja. Režissöör Antoine Fuqua lisas, et Idris saaks selle rolliga hakkama, sest ta on selleks õiges vormis. "Sul on vaja sellesse rolli füüsiliselt tugevat meest. Idris on selline mees."

Kuid Fuqua esindaja kummutas need väited. "Ta pole Barbaraga kunagi filmisarjast ega rollide jagamisest rääkinud," ütles ta väljaandele The Hollywood Reporter. "See kõik on väljamõeldis. Ma ei tea, kust see tuli."