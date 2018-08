Kanye West avaldas albumilt "ye" välja jäänud loo

Loo tegi Twitteris avalikuks DJ Clark Kent, viimase säutsu jagas ka Kanye West ise, andes sellega kinnituse, et tegemist on ametlikult uue looga, vahendas The Rolling Stones.

"You got sick thoughts? I got more of 'em / You got a sister-in-law you would smash? I got four of 'em," lauab West loo esimestel ridadel. "XTCY" kujundus koosneb fotost, kus on viis Kardashiani/Jenneri õde, kes näitavad kaamerale keskmist sõrme.

"If you don't say your name then I won't ask / She got a smartphone but a dumbass / I thought of all this on ecstasy," lisab West refräänis. Loo edenedes taaselustab West naljaga oma "Whoopity-scoop" improvisatsioonihäälitsuse "ye"-eelsest palast "Lift Yourself".

"XTCY" pidi alguses ilmuma Westi viimase albumi "ye" peal – 15. mail tehtud säutsus "ye" võimaliku lugude nimekirja kohta on lugu toodud välja pärast pala "Wouldn't Leave". Kuid lugu jäeti albumilt välja, kui "ye" 1. juunil ilmus, samuti ei jõudnud see sellele järgnenud nädalal ilmunud Westi ja Kid Cudi koostööprojekti Kids See Ghosts omanimelise albumi peale.

Lugu saab kuulata Soundcloudist allpool.