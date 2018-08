Casey Affleck tunnistas, et käitus võtteplatsil ebaprofessionaalselt

Casey Affleck, keda süüdistati pärast filmi "Manchester By the Sea" parima meesosatäitja nominatsiooni saamist 2016. aastal ahistamises, rääkis talle esitatud süüdistustest nüüd esimest korda ka The Guardianile antud intervjuus, tunnistades, et käitus filmi "I'm Still Here" võtteplatsil ebaprofessionaalselt.

2010. aasta filmi võtteplatsil valitsenud õhkkonna tõttu algatasid kaks filmi produktsioonipoolega tegelenud naist tsiviilhagi, mis tõusid pärast Afflecki Oscari-nominatsiooni taas fookusesse. Hagid puudutasid lepingu rikkumist, üks neist ka süüdistust seksuaalses ahistamises, vahendas Dazed Digital.

Intervjuus märkis filmi "I'm Still Here" produtsent ja režissöör Casey Affleck, et ta on kaitsepositsiooni võtmise asemel hakanud kogu asja vaatama täiskasvanlikuma nurga alt.

"Ma olin ülemus ja see oli ebaprofessionaalne keskkond," rääkis ta. "Selles äris on naised alaesindatud, alamakstud, objektistatud, pisendatud, alandatud ja tähtsusetuks muudetud kümnetel eri viisidel ja üldiselt on neile ette pandud terve suur mägi muid raskusi. Ja keegi ei võtnud seda eriti teemaks, ka ma ise mitte, kuni paar julget ja tarka naist tõusid püsti ja ütlesid, et neile aitab," rääkis Affleck.

Kuigi mõned arvavad, et süüdistuste omaksvõtt on tulnud liiga hilja – Affleck pole alates #MeToo liikumise algusest avalikult sõna võtnud – on oluline näha, et kes on oma ametiposti kuritarvitanud, räägiksid oma tehtu kohta tõtt, selle asemel, et lihtsalt vabandada või õõnestada nende vastu seisjate jalgealust.

Vt The Guardianile antud intervjuud täispikkuses allpool.