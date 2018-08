Fox toob linale "Simpsonite", "Perepea" ja "Bobi burgerite" täispikad filmid

Vikerraadio saates "Owe Peterselli show" oli reedel külas modell Karmen Pedaru, kes teatas, et abielu-elu ta enam ei ela ja praegu on tal käsil hoopis lahutus.

Stuudiol on praegusel ajal animatsioonifilmide toomise osas käsil suured muutused, arvestades asjaolu, et nende leping DreamWorks Animationiga lõppes, pärast mida omandas ettevõtte Comcast Corporation.

Tundub, et siiski mitte. Fox teeb lisaks "Perepea" ja varem juba välja kuulutatud "Bobi burgerite" täispikale filmile parasjagu järge ka Simpsonite 2007. aasta kassahitile, vahendab Consequence of Sound .

"Simpsonite filmi" kinodesse jõudmisest on möödunud enam kui kümme aastat. Sarja looja Matt Groening on varem öelnud, et selle filmi tegemine "peaaegu tappis tema ja ta meeskonna", mis näiliselt välistas tulevikus filmile järje tegemise.

