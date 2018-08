Galerii: väljamüüdud Flow Festivali külastas reedel 28 000 inimest

Mitmed reedese programmi kõige oodatumad artistid esinesid just pealaval. Lauryn Hill tähistas 20 aasta möödumist oma debüütalbumist "The Miseducation of Lauryn Hill", päikseloojangu ajal võlus rahvas Patti Smith ning Fleet Floxes esitas oma folgisugemetega meloodiaid. Peale nende astus üles Mura Masa ning Soome oma Alma.



Flow Festival kestab Suvilahtis kuni pühapäevani. Laupäevaste oodatuimate artistide hulgas on Arctic Monkeys, kes on Soomes esimest korda, ning Grizzly Bear, Charlotte Gainsbourg, Atlanta räppar 6lack ning Chicagost pärit hiphopartist Noname. Pulitzeri võitnud räppar Kendrick Lamar, Lykke Li, St. Vincent ja räpirühmitus Brockhampton astuvad üles pühapäeval.