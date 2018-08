Karmen Pedaru: abielu-elu ma enam ei ela

Vikerraadio saates "Owe Peterselli show" oli reedel külas modell Karmen Pedaru, kes teatas, et abielu-elu ta enam ei ela ja praegu on tal käsil hoopis lahutus.

"Ma reisisin sinna, kus tema oli ja tema reisis sinna, kus mina olin, see oli kõik super. Lihtsalt juhtub niimoodi," ütles Pedaru, selgitades, et tööst tingitud pidev reisimine teda abikaasaga lahku ei ajanud.

Pedaru kinnitas, et on vaba ja ei välistanud uue silmarõõmu leidmist ka Eestist. "Kõigil on šanssi, lihtsalt oleneb ju inimesest."

Neid kosilasi, kes tema varandust jahivad, Pedaru ei pelga. "Ma olen piisavalt tark, et ma näen ära. Piisavalt kaval. Neid on nii palju. Igast luusereid."

Pedaru jaoks pole abielus olemine enam tegelikult oluline. "See on lihtsalt paber. Aga eks igaüks tahab endale kõrvale kedagi, kes oleks. Aga vahel on nii, et ei ole ja siis pole hullu."

Pedaru abiellus itaallase Riccardo Ruiniga 14. detsembril 2012.