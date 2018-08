Auris Rätsep menuprojektist Orukas & The Dance Band: saime raju kriitikat, et kuidas me vanainimest ikka niimoodi kräunutame

Esimene suur edulugu oli kunagine Apelsini solist Mati Nuude, kes tegi paralleelselt koostööd ka Aarne Valmisega. "Ma küsisin korra Nuudelt, et sa oled meiega alla kirjutanud megalepingu ja me maksame sulle hullu raha, aga miks sa ikka Valmisega plaati teed? Nuude vastas, et lepingutele võin ma alla kirjutada küll, aga eks nad üks kirbusitt ole," rääkis Rätsep. "Sellise trikitamisega oli variant kas leppida või mitte koostööd teha. Üldiselt me ikka tegime koostööd, sest päeva lõpuks pani raha asjad paika."

Üks 90ndate kummalisemaid menuprojekte oli Orukas & The Dance Band, mille raames Vello Orumets esitas vaibakloppimise võttes moodsaid ja igihaljaid tantsulugusid. "Me saime raju kriitikat, et kuidas me vanainimest ikka niimoodi piinasime ja kräunutasime. Aga tegelikult tuli Vello selle ideega väga hästi kaasa ja ütles, et see on suurepärane vaheldus kõigele, mis ta elu jooksul on pidanud tegema."



Ühel hetkel Orumets projektist ikkagi väsis ning unustas oma sädelevad esinemisriided Pärnus ühte taksosse. "Ma ei teagi, kas ta tegi seda meelega või kogemata. Igatahes me uusi riideid talle enam ei teinud."



Kuula saate 40. minutist, kuidas estraadilegend Vello Orumets esitab ansambli Best B4 hitti "Sa valisid mind".