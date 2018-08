Michael Moore toob linale filmi Donald Trumpist

Aastal 2004 tuli režissöör välja filmiga "Fahrenheit 9/11", mis keskendus tollasele presidendile, George W. Bushile ning tema tegudele. Uus film on nime saanud aga kuupäeva järgi, mil Trump presidendiks valiti.

Moore nimetab Trumpi "Ameerika Ühendriikide viimaseks presidendiks" ning on äärmiselt kriitiline momendil Ameerikas toimuva suhtes. Hiljuti anti välja ka filmi esimene treiler:

Samuti on Micheal Moore avalikustanud klipi aastast 1998, kus ta koos Trumpiga Rosanne Barri vestlussaates istub. Trump kiidab klipis Moore viimast teost, lisades lõppu, et ta loodab, et Moore kunagi temast filmi ei tee.

I know Roseanne. And I know Trump. And they are about to rue the day they knew me... pic.twitter.com/vW81Gq7s1i