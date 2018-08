Margus Turu oli varmas nii soovitusi jagama kui tüssama

"Ta õpetas meile trikke, aga samas lüpsis nii, et vähe polnud," rääkis meelelahutusettevõtet Aidem Pot juhtinud Auris Rätsep. "Kui Paide lauluväljakul oli meil Turuga ühine üritus ja kokku lepitud, kus on ühised kassad, siis Turu pidi ikka oma noorte diskoritega susserdama ja panema veel kellegi kuhugi pileteid müüma. Need olid temale iseloomulikud vimkad, mis alguses pahandasid, aga hiljem harjusime."

Rätsep meenutab Turu kokkuvõttes siiski hea sõnaga. "Pärnus Bermuda kontoris peetud rahajagamisi meenutan ma praegugi veel muigelsui, sest seal tuli ikka paar päeva kõvasti napsu võtta selle jagamise kõrvale, sest jagada oli ikka päris palju raha."

Margus Turu äripartner Igor Triškin rääkis, et 36-aastaselt surnud Turule võis saatuslikuks saada elupõletamine. "Meil lõppes just suve teine tuur ja mina olin nii väsinud, et tahtsin minna koju õhku ahmima ja ei soovinud nädal aega midagi kuulda. Hommikul helistati, et ühest motellist on ta leitud surnuna. See oli absoluutne šokk," meenutas Triškin. "Vestlesin lahkajaga, kes ütles, et kõik organid on kahekordse suurusega, aga sooned, mis neid verega varustavad, on kõik poole väiksemad. Tuli välja, et ta oli mitu miniinfarkti ka juba ühe elanud. Eks mõned inimesed põlevad kiire leegiga."