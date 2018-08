Nublu avaldas taas uue loo

Abielusaade. Kardashianid. Armastuse saar. Kohe ei tule rohkem meelde, aga kõiksugused tõsielusaated – olugigi nende tõsielulisus vaieldav – on oluline osa kaasaja massikultuurist, millest tegelikult ei taha sageli ilma jääda ka üle keskmise intelligentsem tarbija. Miks, ja kas see tähendab, et iga järgmise episoodiga kaotab oma osa oma intelligentsuskvoodist?

Ilma suurema kärata internetti jõudnud lugu on leitav lühialbumilt "Meid on Mitu" ning jutustab kaaslase otsingutest. Nublu jahib neiut, kes teeks kiividest smuutit ja vahel muudki. Täna esineb Nublu Haapsalus, ööklubis Africa, mis tuli jutuks ka "öölapses".

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel