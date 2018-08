Wateva annab Tallinnas selle suve ainsa kontserdi

Tegemist on kollektiivi ainukese sellesuvise ülesastumisega Tallinnas ning liikmed lubavad, et esinemine saab olema elav, sest lisaks miljoneid kuulamisi kogunud hittidele mängitakse ka seniavaldamata muusikat ning kogu klubi on dekoreeritud sürreaalsete ja veidrate elementidega.

"Viime kuulajad üheks õhtuks underground peole, kus kohtuvad vana ja uus – klubi dekoreerides paneme kõrvuti vanakooli laohoone olustiku ning sürreaalse ja futuristliku disaini. Üritame muusikaga samasse auku sihtida, mängime nii ilmavalgust näinud lugusid kui värsket ja seniavaldamata materjali," räägib Wateva üks liikmetest, Kris Evan Säde.

Wateva on kaheliikmeline elektrooniline koosseis, kuhu kuuluvad produtsendid ja muusikud Hugo Martin Maasikas (Whogaux) ja Kris Evan Säde (Futuristik). Nende tähelend sai alguse Selected. plaadifirma alt välja antud singliga "My Love 2 U", mis on tänaseks erinevates muusikaplatvormides kogunud mitmeid miljoneid kuulamisi.

Eestist pärit duo resideerub igapäevaselt peamiselt Los Angeleses, mida nad hellitavalt muusikatööstuse mekaks nimetavad, kuid on tulnud suveks tagasi kodumaale, kus selle aja jooksul ühtekokku viis eksklusiivset esinemist annavad. Maasikas ja Säde ütlevad, et on esinemisi teadlikult vähem hoidnud, et saaksid lava peal publikule iga kord endast maksimum anda.