Näitleja Mihkel Tikerpalu õppis ümber jalgpalli kirjeldustõlgiks

Tikerpalu tunnistas "Ringvaates", et õppis uue ameti selgeks kõigest kahe päevaga. Vastavat koolitust viis läbi spordikommentaator Alan March, kes seletas huvilistele, kuidas sõnadega väljakul toimuvast õige pilt silme ette maalida. Nüüd on Tikerpalule tehtud ülesandeks 15. augustil superkarika finaali vaegnägijatele vahendada, et ka nemad saaksid tähtsast mängust elamuse kätte.

"Näitlejana tööd vähe polnud, aga huvi oli asja vastu suur," lausus Tikerpalu, kes tunnistas, et tahtiski lapsena spordikommentaatoriks saada. Näitleja lisas veel, et kui kirjeldustõlk peab alati jääma väga täpseks, on kommentaatoril mänguruumi rohkem, kuna tema võib igavamatel hetkedel oma juttu ajada. Siiski on kaks ametit võrdlemisi sarnased.

"Mis staadionil toimub, seda ma kirjeldan," võttis Tikerpalu oma töö kokku, täpsustades siiski, et tunneb end kõige mugavamalt just jalgpalli kirjeldades. Näiteks Kelly Sildaru sooritust kirjeldades tuli näitlejal erialasest sõnavarast puudus kätte. "Kirjeldustõlgi üks reegel on see, et räägi seda, mida sa tead," sõnas ta, kinnitades et tema midagi välja mõtlema ei hakka.