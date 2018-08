Sarjast "Orange Is the New Black" tuntud Ruby Rose astub Batwomani nahkkostüümi

Austraalia päritolu näitleja hakkab Batwomanit mängima USA telekanali CW Network sarjas. Sarjas kujutatakse Batwomani alter ego Kate Kane'i homoseksuaalsena. Sari peaks teleekraanidele jõudma 2019. aasta lõpus või 2020. aasta alguses, vahendab BBC.

Kate Kane on avalikult gei olnud alates 2006. aastast, osana DC Comicsi eesmärgist muuta oma koomiksid mitmekülgsemaks.

