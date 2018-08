Fänn palus La La Ladiese lauljatelt kaltsuvaibaks sukkpükse ja pesu

La La Ladies'e liikmed avavad huvilistele ukse, et näidata tüdrukutebändi köögipoolt, mis kubiseb jaburatest situatsioonidest ja värvikatest tegelastest. Stand-up etenduse "La La Wonderland" autor on Ain Mäeots, vahendas "Vikerhommik".

Mäeots rääkis, et idee teha tüdrukutebändist stand-up, tuli Kethi Uibomägilt. "Mind see mõte ajas naerma, et mina lavastamas tüdrukutebändist lugu, see mõte tundus nii jabur, aga samas nii rutiinivaba. Määrav oli see, et ma Kethit tunnen, oleks ükskõik kes teine tulnud, oleksin ma hästi viisakalt ja sõbralikult ei öelnud," tunnistas Mäeots.

Mäeots hakkas korraga peas mängima mõttega, et mida teha ja kuidas teha. "Ma uurisin veidi ja selgus, et sellist asja - stand-up vaadates kogu meelelahutusmaailma publikut läbi ühe tüdrukutebändi pilgu - see võiks olla kohutavalt huvitav vaade, kui seda ise huvitavalt teha," avaldas Mäeots.

Mäeots lisas, et tulemus oli endalegi üllatav. "See sai meile endalegi ootamatult hästi põnev ja nagu publiku poolt kuulda on, siis ka väga naljakas," kinnitas ta.

Laulude ja huumoriga vürtsitatud lavastus näitab samm-sammult, kuidas tüdrukutebänd käima panna ja töös hoida. "Tegelikult me mängime seal iseennast, räägime ja toome ellu neid olukordi, mis meil on päriselus juhtunud ja kontsertidel toimunud - need tüübid, keda me oleme kohanud ja jaburad kohad, kus me oleme esinenud. See on kõik päriselu, meil ei olegi vaja seda naljaks pöörata," selgitas Uibomägi.

Materjali lavastuseks jagub. Diana Varik luges raadioeetris ette ühe sõnumi, mis La La Ladies oma fännilt sai: "Tere! Olen teie kuuma ansambli suur fann. Minu ema on hea käega, ta teeb ägedaid kaltsuvaipasid. Siit ka küsimus, kas teil on jäänud pärast esinemist kasutatud võrksukkpükse ja pesu, mida olete nõus ära annetama. NB! Ei pea olema pestud."

Pärast La La Ladiese esimest etendust astus salapärane fänn uksest sisse ning tutvustas ennast. "Nii esikas on päris kui ka see SMS on päris," kinnitasid tüdrukutebändi liikmed.

See oli ainult üks paljudest seikadest, mis läbi tüki publikuni tuuakse. "Me ei räägi neid lugusid, vaid mängime reaalselt laval läbi kõik need olukorrad. Hea küll, väikese vindiga ja hästi kontsentreeritult," kirjeldas Mäeots.

Etendused toimuvad Tartus Hansa hoovis.