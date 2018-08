Arvamusfestival toob ERRi lavale sisukad vestlused, eetrisse jõuavad otseülekanded

Paide arvamusfestivali avab reedel, 10. augustil kell 11.05 rahvusringhäälingu laval Raadio 2 menusaate "Olukorrast riigis" eriväljaanne. Saadet juhivad Ahto Lobjakas ja Andrus Karnau ning seda saab kuulata R2 eetris ja vaadata ERRi portaalis.

Kell 12.10 -14.00 on Mirko Ojakivi arvamusfestivalilt Vikerraadio otse-eetris saatega "Uudis +".

Raadio 4 lülitub aruteluga "Euroopa täna" Paidest otse-eetrisse kell 14.05 - 15.00. Vestlust juhivad Andrian Tšeremenin ja Jelizaveta Tustanovskaja ning seda saab jälgida ka portaalis rus.err.ee.

Kell 16 algavas debatis küsitakse, kas siinsetel eesti ja vene lastel on olemas ühine info- ja komberuum. Vestluses "Ühine keel - võõras mure?" osaleb ka Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. Modereerivad Rain Kooli ja Ekaterina Taklaja. ERRi portaalist saab vaadata otseülekannet; ETV näitab debatti 11. augustil kell 10.45 ja ETV+ samal päeval kell 11.

ERRi portaal vahendab kell 18-19.30 arutelu "Kas flirtida ka enam ei tohi?". Rain Kooli ja Triin Toomesaare juhitud vestluses saab selgemaks, kust jookseb hea ja halva maitse piir ning millest tekivad sobimatud käitumismudelid.

Sõnaduellis, kus kohtuvad Hardo Pajula ja Tarmo Jüristo, püütakse selgeks väidelda, millisel maailmavaatel on Eestis enim kandepinda. Kohtunikurollis on Anvar Samost. ERRi portaal ja Vikerraadio vahendavad väitlust otseülekandes, ETV2 12. augustil kell 19.30.

Laupäeval, 11. augustil algusega kell 10 saab Johannes Tralla juhtimisel kaasa elada Euroopa Parlamendi arutelule. Küsitakse, mida peaks Euroopa Liit tegema, et hoida atlandiülesed suhted vee peal. Juttu tuleb Brüsseli taktikast Donald Trumpiga suhtlemisel; Põhja-Aafrikasse loodavatest põgenikekeskustest ja EL-i migratsioonipoliitikast. Vikerraadio, ETV+ ning ERRi portaal vahendavad vestlust otseülekandes.

Kell 11 lülitub Vikerraadio "Rahva teenrite" saade eetrisse Paidest, kooseisus Mirko Ojakivi (Vikerraadio), Urmo Soonvald (EPL/Delfi) ja Lauri Hussar (Postimees). Saadet vahendab ka ERRi portaal.

ETV+ ja portaal rus.err.ee on laval ja otse-eetris kell 12.30 - 13.30 naiste saunajuttudega - näha saab ETV+ populaarse saate "Puudri show" eriväljaannet.

Portaal news.err.ee vahendab ingliskeelset arutelu "Beyond the Digital: What can Estonia offer that other countries can´t?". Vestlust juhib Andrew White kell 14.00-15.30.

Noorteteemadele lülitutakse ERRi laval kell 16.00 - 17.30 debatis "Lumehelbeke, tasa, tasa". Kas noortele antakse piisavalt sõna? Milline roll on selles sotsiaalmeedial? Kuidas noored mõistavad virtuaalruumis liikuvat infot? Moderaator on Allan Rajavee.

Liisu Lass juhib arutelu "Võltsuudised päästavad ajakirjanduse" kell 18.00 - 19.30. Küsitakse, kuhu meedia on teel. Vestlust saab jälgida ERRi portaalis.

ERRi laval lõpetab festivali parlamendierakondade esimeeste debatt kell 20.10 - 21.40, mida juhib Taavi Eilat. Arutelu vahendavad nii ERRi eesti- kui ka venekeelne portaal ja telekanal ETV+.

Lisaks rahvusringhäälingu laval toimuvale teeb Vikerraadio 11. augustil kell 14-15 ülekande ka teadusalalt. Milliseid ideid pakuvad valimisteks valmistuvad erakonnad teaduspoliitika edenduseks? Mida muuta Eesti teaduskorralduses; mismoodi tihendada teadlaste ja ettevõtjate suhteid; kuidas tuua rohkem teadust avalike asjade otsustamisse? Arvamusfestivali arutelul "Teaduspoliitika 2019: väitlus enne tormi" osalevad Mailis Reps, Jürgen Ligi, Jevgeni Ossinovski ja Kristina Kallas. Teadlaste seisukohti esitavad Andi Hektor KBFIst ja Arvi Freiberg Tartu Ülikoolist. Väitlust juhib Priit Ennet.