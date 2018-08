"Pealtnägija" toimetajad Anna Gavronski ja Kristjan Pihl abiellusid

ETV saate "Pealtnägija" meeskond teatas sotsiaalmeedias, et saate toimetajad Anna Gavronski ja Kristjan Pihl abiellusid. Paar kannab nüüd ühist perenime Pihl.

""Pealtnägija" tiim on alati olnud nagu perekond, aga nüüd on see eriti tõsi," seisis "Pealtnägija" Facebooki postituses.

"Eeldatavasti Anna ja Kristjani puhul see eraldi seletamist ei vaja, aga meie telesaate tiimi retseptis on olnud alati suur annus inimestevahelist hoolivust, et mitte öelda armastust. Veel kord – palju õnne," kuulutas "Pealtnägija" tiim rõõmusõnumit.

"Pealtnägija" on ETV eetris juba sügisest. Anna Pihl jätkab "Pealtnägijas" väiksema koormusega, sest alustab Andres Kuuse ja Johannes Trallaga uue intervjuu- ja debatisaate juhina.