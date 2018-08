EV100 suvise peonädala kulminatsiooniks süttivad tuhanded lõkked

Muinastulede öö eestvedaja Mairold Vaik märkis, et lõkete süütamine tähistab suvise aja lõppu, lähedaste kokku tulemist ning koju kutsumist. "Hoogne suvi hakkab selja taha jääma ning nüüd on õige hetk võtta aeg maha. Süüdates ning nähes lõkkeid üle Eesti saame kogeda omavahelisi sidemeid ja ühtsustunnet, mis soojendab ka eesootavatel pimedatel aegadel," lisas Vaik.

"EV100 suvine peonädal toob inimesed kokku toredatel ühissündmustel. 25. augustil on mõnus sumedas suveöös pere- või sõpruskonnana mereäärse lõkke ümber koguneda, et juubelisuve eredamaid elamusi omavahel jagada," ütles EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe.

