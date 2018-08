Fotod: Edward von Lõnguse Viini valssi sekkus kolm politseiekipaaži

Seekord saabus von Lõnguse tegevust inspekteerima lausa kolm politseiekipaaži. Kunstnikule anti siiski võimalus teosed lõpetada ning politseinikud lahkusid, taskud täis kleepse digitänavakunstitegelastega, kelle saab mobiilirakenduse abil ka paberil ellu äratada.

Von Lõnguse teosed jõudsid Viini koostöös Calle Libre rahvusvahelise tänavakunstifestivaliga. "Edward von Lõnguse tööd pakkusid meile suurt huvi, sest need toovad tänavakunsti tegemisse ja vastuvõtmisse interaktiivse mõõtme. Eriti muljetavaldav on see, kuidas tema teosed kasutavad ära tehnoloogiat ja uue meedia võimalusi, samuti on põnev teoste ajalooline taust. Oma mitmekihiliste stencilitega eristub von Lõngus selgelt ja jätab Viini tänavakunstimaastikule oma isikupärase jälje," ütles Marina Bartoletti, üks festivali korraldajatest.

Calle Libre on üsna eripärane tänavakunstifestival, kuna lisaks traditsioonilisematele tänavakunstipiirkondadele on festival koha sisse võtnud ka Viini olulisimas kunstikvartalis, prestiižse Museumsquartier'i alal. Nii näevad Viini tähtsamaid kunstimuuseume külastavad inimesed teel näitusele nüüd ka Edward von Lõnguse Kivikuningat ja teisi digitänavakunstitegelasi.

Lisaks tuuri ametliku programmi kuuluvatele vanadele eestlastele, kelle saab nutitelefonis liitreaalsuse tehnoloogia abil ellu äratada, jättis von Lõngus ka Viini ka uue teose surmatantsu-seeriast ning teose pealkirjaga "Pesupäev", mis on omamoodi orgaaniliseks koostööks teiste teose asukohas tegutsenud tänavakunstikega.

"Edward von Lõnguse teosed lisavad meie linna mitmekesisust. Austria tänavakunsti- ja grafitiskeene ei ole väga suur ja viimasel ajal olen ma tundnud puudust teostest, mis kannavad mingit poliitilist või ühiskondlikku sõnumit. EvL toob Viini väga oodatud värsket lähenemist," ütles kohalik tänavakunstnik Chinagirl Tile.

Tänavakunstituuri (R)estart Reality näol on tegu innovaatilise Eestit tutvustava kunstiprojektiga, mis on osa EV100 rahvusvahelisest programmist. Projekti viib ellu Eesti kaasaegse kunsti keskkond NOAR.eu. Euroopa tuuri raames on von Lõnguse teosed jõudnud juba kümnesse pealinna - Berliini, Brüsselisse, Rooma, Kopenhaagenisse, Pariisi, Budapesti, Vilniusse, Londonisse ja Viini. Septembris ootab ees viimane sihtkoht, Riia. Von Lõnguse digitänavakunstiteosed räägivad oma loo Android ja iOsS rakenduse abil.