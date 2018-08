Oscaritel jagatakse välja auhind uues kategoorias

Teisipäeva õhtul valiti Ameerika filmiakadeemia presidendiks taas filmioperaator John Bailey ning kuulutati välja muudatused Oscarite jagamisel, vahendas The Hollywood Reporter.

Muudatused tehti teatavaks kõigest viis kuud pärast läbi aegade ebapopulaarseima Oscarigala toimumist. 5. märtsil kuulutati filmivaldkonna parimad telekanali ABC vahendusel välja kõigest 25,5 miljoni televaataja ees.

Ajaloolises mõttes on 1998. aastast edasi iga aasta langenud noorte vaadatavus vanuses 15-30. Kui rekordmadal vaadatavus tekitas muret juba 2017. aastal, mil galat jälgis 32,9 miljonit vaatajat, siis 2018. aastal oli see number oluliselt madalam.

Filmiakadeemia arvates on põhjus selles, et gala on liiga pikk ja igav, sest auhindu jagatakse välja tervelt 24 kategoorias. Juhatus töötab nüüd selle nimel, et teha atraktiivne show kolme tunniga. Muudatus tuleb suuresti reklaamipauside arvelt, mille jooksel jagatakse välja avalikkusele vähem olulised auhinnad. Pidulikud hetked ja kõned monteeritakse jooksvalt kokku ja pannakse eetrisse saate jooksul.

Lisaks luuakse uus kategooria, millega tunnustatakse populaarfilme. Detailid, mida see täpsemalt tähendab, avaldatakse hiljem.

Paljude filmikriitikute arvates kahandab selline kategooria Oscarite väärtust, muutes muidu prestiižse auhinnagala võrreldavaks üritustega, kus rahvas auhindu jagab, näiteks People's Choice Awards või MTV Movie & TV Awards. Juba levivad sotsiaalmeedias ka naljad, et kategooria nimeks võiks saada popkornioscar.

