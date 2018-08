Politseinikest õde-venda sõudsid kahe riigi juubelite auks Helsingist Tallinna

Sõuderetk venis plaanitust pikemaks, aga seda magusam oli kuulda kaldal ootajate ergutushüüdeid.

Pikad sundasendis veedetud tunnid andsid tunda mõlemal. Mõte juubelisõudmisest tuli aga õel keset ööd.

"Ma nägin unes sellest sõudmisest väikese lõigu, et ma olin koos oma sõudekaaslase Satuga, keset merd puupaadis," meenutas politseinikust sõudja Taimi Komulainen seikluse inspiratsiooni.

Kui Taimi on varem sõudmisega tegelenud, siis tema vend, samuti politseinikuna töötav Arvo Ivanov alustas puhtalt lehelt.

"Ma algul mõtlesin, et mis asja, ega ma loll ei ole," meenutas vend esmast reaktsiooni õe üleskutsele koos üle lahe sõuda.

Et kõik sujuks, andis professionaalseid näpunäiteid tunnustatud sõudetreener Tatjana Jaanson isiklikult.

"Kui ma läksin esimest korda sõudmisele Tatjana juurde Pärnusse, siis ma vaatasin küll, oh-oh-oh-oo!, kuhu ma ennast seganud olen. Sõitsin autoga koju, olin sõna otses mõttes närvis. No ei tule välja! Kahesega sõitsime ja Tatjana kohe küsis, et kas tahan paadi kohe külili tõmmata temaga vee alla. Oli raske, õppimine ja kõik see tehnika. Aga üle tulime, äge!" on Arvo Ivanov rahul, et edasi harjutas.