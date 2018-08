Veebruaris sündinud sada juubelibeebit said vabaõhumuuseumis kokku

Beebipidu algas aga hoopis veebruaribeebide sotsiaalmeedia grupist. Kui esialgu plaanisid tänavuse 470 veebruarilapse vanemad niisama kokku saada, siis osalejate arvu ümmargusele sajale lähenedes otsustati üritus Eesti Vabariik 100 juubelipidustuste programmi kanda.

Vabaõhumuuseumis oli veebruaribeebide päralt Setu talu, kus lastel ja vanematel oli mitmesuguseid tegevusi ja auhinnaloose.

"Siis, kui me otsustasime kokku saada, siis mitte ei tulnud 20-30, nagu tavaliselt on gruppides, vaid meil on siin sada samas vanuses beebit koos, kes on kõik sündinud suurte juubelipidustuste ajal. Valisimegi vabaõhumuuseumi, kuna see on selline eestlaslik koht, siin on kogu ajalugu koos," rääkis ürituse korraldaja, lapsevanem Elerin Urbalu "Aktuaalsele kaamerale".