Pärnu linn plaanib uuendada saja hektari suuruse rannaala

Pärnu rannaalal on kohti, kus juba ammu muudatusi oodatakse. Üks neist on pääs muulile. Muulist on loodud laule, aga sinna pääsemine on keeruline isegi kuival ajal ega jäta kuidagi muljet, et tegemist on linnaga. Rannaala visioonist saab ettekujutuse, mismoodi see tulevikus välja nägema hakkab.

"Kuigi Pärnu muul on suhteliselt legendaarne, pole väga head ligipääsu sinna seni olnud. Nüüd, hooaja lõppedes algab kohe ehitustöö ja loome sinna mugava ligipääsu, laudtee esimese lõigu. Sarnaselt kavatseme jätkata ka naisteranna sihtkaitsevööndis, mis on seni väga suur kasutuseta seisev maa-ala, umbes 20 hektarit, kuhu saab ligi ainult kuival ajal. Ka seal tahame tulevikus näha sarnast lahendust," ütles "Aktuaalsele kaamerale" Pärnu linnapea Rainer Aavik.

Struktuurplaani eesmärk on sõnastada olulisemad rannaala arendamise põhimõtted ja leppida kokku ala uuendamise tegevuskava. Tervikuks seotakse rannaala arhitektuurivõistlusega välja pakutud olulisemad ideed ja muud käsitlemist vajavad teemad nagu suvekaubandus, inventarivajadus, samuti linnamööbli ja inventari – jalgrattahoidjad, prügikastid jm – paiknemine ja kujundus.

"Kui 2016. aastal tegime siinsamas rannapargis suure avaliku kogunemise linnalabori abiga, kus panime kirja kõik inimeste mõtted, eelmisel aastal tegime arhitektuurivaldkonna visioonikonkursi, siis sel aastal oleme valmis saanud struktuurplaaniga. Kõik, kes Pärnu randa kunagi sattunud on, teavad, et alati võiks olla rohkem teenindusvõimalusi, alati võiks olla rohkem tualette. Nii et sellised praktilised asjad ja lisaks ka kõik see, mis silmailu puudutab."

Aavik ütles, et struktuurplaaniga tuleb ta avalikkuse ette esimest korda. Avalikustamine algab septembris, misjärel jõutakse tavapärasesse planeerimisprotsessi. See võtab aega, aga osaliselt – kui tuua näiteks muulile viiv tee – hakatakse kuurortlinna uuendamist ellu viima juba siis.