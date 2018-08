Järgmisel nädalal algab Urissaare kantri

"Urissaare kantrifestivali loomine on üks suvine seiklus - seiklus, mille eesmärk on luua ideaalne taluhoovifestival, mida kõik külalised saaksid mõnusalt nautida," lausus festivali peakorraldaja Priit Oks. "Olgu tulijad maalt või linnast. See on nagu üks suur sõprade ring, kes siin juba neli aastat on üheskoos festivali pidanud," lisas ta.

Urissaare kantri puhul ei saagi rääkida praeguseks enam kontsertfestivalist, vaid pigem on tegu elustiilipeoga. "Siin peab olema koos mõnus seltskond, muusika, tegevused ja naljamängud," rääkis Oks lisaks. Rõhku pannakse looduslähedusele, näha saab ka erinevaid loomi.

Urissaarel on ette näidata oma lehmakari, festivali tarbeks kutsutakse külla alpakad ja kitsed. Lavale astuvad tänavu aga Ultima Thule, Kõrsikud, Revals, Tjorven ja Urissaare Rantšo kodubänd. Lisaks saab õppida mängima suupilli ning harjutada rivitantsu - Ameerikast pärit tantsustiili, kus osalejad liiguvad ühes või mitmes reas. Kohal on talurestoranid ja pirukamemmed, toimuvad õpitoad ja jõllitamise meistrivõistlused.

Üheks festivali lahutamatuks osaks on igal aastal ka kantrimehe ja kantrinaise valimised. Kui varasemalt on pretendendid end koha peal jõuproovidele üles andnud, siis tänavu oodatakse, et nad annaksid endast märku kuni 12. augustini Facebooki lehel "Kantrimehe ja kantrinaise võistlused Urissaare Kantril". Tiitli saamiseks tuleb näiteks joosta üle heinapallide ja näidata oma taset piimajoomises. Eeldusel, et Urissaare rantšo pull on täie tervise juures, tuleb muuhulgas ka teda taltsutada, ülejäänud alad jäävad praegu saladuskatte alla.

Võistlus kantrimehe tiitli nimel. Autor: Taavi Bergmann