Patune Pool teatas laialiminekust

"Meil on olnud üks äärmiselt põnev teekond, mis on nii inimestena kui ka muusikutena muutnud meid mõlemat," ütles Valtri Youtube'i teadaandes.

Kaverite poolest tuntud bändil on ka omaloomingulisi laule. Bändi populaarseim lugu "Dolce Gabbana" on kogunud videokeskkonnas Youtube üle viie miljoni vaatamise. "Meie jaoks on kõige suuremateks saavutusteks olnud selle viie aasta jooksul loomulikult miljon vaatamist Youtube'is, see oli meie joaks stardipauk. Täiesti ootamatult tuli meie jaoks Kuldne Plaat ja lausa kaks tükki," loetlesid Valtri ja Petrov bändi saavutusi.

Patune Pool lõpetab tegevuse alates 1. jaanuarist 2019. "Me leidsime ühiselt, et nüüd on aeg astuda edasi, võtta vastu uusi väljakutseid ja mina ei tea, mis elul meile veel varuks on," lausus Valtri.

Bändiliikmed lisasid, et lähevad laiali küll kolleegidena, kuid jätkavad sõpradena. "Loodame, et oleme jätnud teie südametesse jälje ja iga kord, kui meenutate Patuse Poole pidusid, siis tuleb teie näole suur ja lai naeratus," ütles Valtri fännidele.