Whitney Houstoni sünniaastapäeval linastub Eestis laulja eluloofilm

Homme, 9. augustil saaks maailma üks võimsamaid naishääli, Whitney Houston 55-aastaseks. Selle puhul toob kino Artis välja eluloofilmi "Whitney. Luba olla mina ise" ("Whitney: Can I Be Me").

Kümnel eriseansil on võimalus näha jumaliku hääle ja välimusega lauljatari enneolematut lavakarjääri, peadpööritava kuulsuse kõrghetki, kukkumist uimastipõrgusse ning äkilist surma.

Tunnustatud režissööri Nick Broomfieldi uus film räägib ühest kõigi aegade suurimast lauljast - Whitney Houstonist, kes oli superstaari võrdkuju, kõigi aegade auhinnatuim naisartist, kes võitis rahvahulkade südamed ja kelle plaate müüdi enam kui 200 miljonit koopiat.

Ehkki Whitney oli teeninud miljoneid dollareid, olnud edetabelite tipus sagedamini kui biitlid ja arvatud kõigi aegade parimate lauljate hulka, ei leidnud ta siiski vabadust olla tema ise ning hukkus traagiliselt vaid 48-aastasena. Seni avaldamata videokaadrite ja eksklusiivsete kontsertsalvestustega rikastatud film jutustab Whitney Houstoni uskumatust ja hingekriipivast elust talle kõige lähemate inimeste suu läbi, otsides ka võimalikke põhjuseid andeka lauljatari emotsionaalsele kokkuvarisemisele.

Houston suri 2012. aasta veebruaris. Näitlejanna uppus ühes Los Angelase hotellis pärast südamerabandust vanni. Lahkamine näitas, et naise südameprobleemid said alguse kokaiinitarvitamisest.

Kuuekordne Grammy võitja müüs miljoneid albumeid ning tema tuntuim lugu on Dolly Partoni originaallaul "I Will Always Love You".