Johnny Deppi värske film kõrvaldati kinodest

Linateos pidi USA kinodesse jõudma 7. septembril, kuid eemaldati ootamatult kinokavast, vahendas Independent.

Filmitootmisettevõte Global Road Entertainment kinnitas, et "City of Lies" linastumine lükati edasi, kuid pole täpsustanud, mis põhjusel või millal film kinodesse jõuab.

Filmi peaosades mängivad Depp ja Forrest Whittaker. Depp kehastab linateoses Los Angelese politsei uurijat Russell Poole'i, kes uurib räppar Notorious B.I.G-i mõrva. Filmi režissöör on Brad Furman.

"City Of Lies" sattus meedia tähelepanu alla juulis, kui selle endine meeskonnaliige Gregg Brooks Deppi ründamise tõttu kohtusse kaebas. Brooksi väitel lõi Depp teda 2017. aastal toimunud filmivõtete ajal kaks korda roietesse ja sõimas verbaalselt. Mehe sõnul vallandati ta, sest ei nõustunud allkirjastama lepingut, mille alusel keelati tal produktsioonifirma vastu kabust esitada.

Kohtudokumentides on kirjas, et Depp ründas Brooksi, kui too teatas, et filmida on jäänud ainult üks võte veel. "Kes sa kurat oled. Sul ei ole õigust mulle öelda, mida teha," olevat Depp karjunud. Brooksi sõnul viisid Deppi võtetelt minema tema ihukaitsjad.

Fimi režissöör Brad Furman kommenteeris, et süüdistused on ülepaisutatud. "Depp on suurepärane professionaal, hea koostööpartner ja teiste toetaja võtteplatsil," kommenteeris Furman. "Ta käitub meeskonna ja ümbritsevate inimestega alati tõelise respektiga," ütles Furman.

Deppil on käsil kohtuvaidlus ka oma endiste mänedžeridega, kelle tõttu kaotas mees enda sõnul 650 miljonit dollarit, mille ta paarikümne aasta jooksul teenis. Mänedžeride sõnul põhjustas Depp raha kaotuse pillava eluviisiga.