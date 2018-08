Eesti taustaga tantsupaar USA telesaates: oleme uskumatult elevil ja õnnelikud

Tallinnast pärit Alisa Tsitseronova ning tema kaaslane Joseph Tsosh osalevad USA telekanali NBC tantsusaates "World of Dance".

Tantsusaate viimases osas pidid Alisa ja Joseph esitama väljakutse kolmele tantsupoisile grupist Elektro Botz ning pääsesid napilt edasi.

"Me oleme uskumatult elevil ja õnnelikud. Ma siiani ei suuda ennast kontrollida. Kohtunikud andsid meile suurepäraseid juhtnööre, mida me püüame järgmisteks etteasteteks meeles pidada. Me peame nüüd näitama oma võistluspoolt," kommenteerisid Alisa ja Joseph videos, mis avaldati sel nädalal Youtube'is.

"World of Dance" on tantsusaade, mis oli esimest korda eetris eelmise aasta 30. mail. Esimese hooaja võitis Pariisist pärit duo Les Twins. Praegu on käimas saate teine hooaeg, mida juhib näitleja ja tantsija Jenna Dewan.

Alisa Tsitseronova on Eesti ning Joseph Tsosh Kreeka tantsija ja koreograaf. Alisa käe all on valminud ka üks Eesti Tantsib kampaania tantsudest.