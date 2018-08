Stsenaristid eiravad Raivo E. Tamme kaalulangust: Illar on nagu muuseas 20 kilo peenem

"See on kuidagi nii naljakas, paljud küsivad, et kuidas see sisse kirjutatakse, aga seda ei ole kuhugi sisse kirjutatud. See on nagu muuseas, teised kaastegelased ei pane nagu üldse tähele, et Illar on vahepeal 20 kilogrammi peenemaks jäänud," naeris Tamm "Vikerhommikus".

Tamme sõnul oleks see nagu tavaline asi, et meestega ikka nii juhtub. "Seda kuskil mainitud ei ole, see on päris naljakas tegelikult, jäi nagu muuseas lihtsalt kõhnemaks," rääkis Tamm.

Raivo E. Tamm baarmen Illarina 2016. aastal Autor: Ülo Josing/ERR

Raivo E. Tamm tegi elus sportliku kannapöörde eelmise aasta alguses ja juba möödunud suvel osales mitmel triatlonil. Täispikal Ironmani maratonil möödunud nädalavahetusel oli Tamm rajal 14 tundi, kuid ütles, et üllatavalt polnud tal võistlusjärgsetel päevadel mitte midagi viga. "See ongi kummaline, et kondid ei ole haiged. Ma jätsin endale kalendrisse vabad päevad, mind taheti kohe tööle saada. Meil käib seriaalide filmimine suvel, kui näitlejaid on lihtsam kätte saada. Ma ütlesin, et mind nendel päevadel ei ole, sest ma teadsin, et ma olen kindlasti kange ja ei saa trepist üles ega alla, aga mitte midagi sellist pole," rääkis Tamm, et oleks võinud tegelikult juba vabalt võtetel osaleda.

Näitleja meenutas, et pärast esimest poolpikka Ironmani eelmisel aastal käis ta trepist alla tagurpidi, sest õigetpidi oli liiga valus.

Siiski oli ka sel korral rajal tõelisi katsumusi alates orkaanimõõtmelisest vihmast, lauspäikesest ja kargest merest kuni võimaliku katkestamiseni. Tamm ütles, et alustas liiga kiire tempoga, mistõttu tal hakkas keset võistlust halb. "Kutsuti kiirabi, et ta tuleks vaataks pulssi ja on ka VKG võimalus, aga samal ajal ma tundsin, et mul hakkab juba parem. Ootamine tundus tohutult pikk ja siis ma küsisin, mis kiirabi teeb, mul oli kahtlus, et kui kiirabi tuleb, on kõik," ütles Tamm, kes otsustas teiste võistlejate toel jätkata. Kuna kõik tervisenäitajad olid korras, lubas meditsiinipersonal tal seda ka teha.

Finišijoone ületamine oli Tamme sõnul võimas ja inimeste kaasaelamine tuli talle peale kui suur laviin. "See oli vapustav ja ma olen väga tänulik kõikidele nendele inimestele, kes kaasa elasid. See tõesti aitas niivõrd palju," kiitis Tamm.

Hooaja lõpetab Tamm augusti keskpaigas Gran Fondo jalgrattasõiduga.